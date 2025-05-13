Игроки «Локомотива» и «Трактора» устроили стычку в концовке матча после фола на Каюмове

Защитник «Трактора» Логан Дэй жестко сфолил на форварде «Локомотива» Артуре Каюмове в третьем периоде первого матча финальной серии Кубка Гагарина.

В результате столкновения с американским хоккеистом Каюмов получил рассечение и покинул лед. После этого инцидента между игроками обеих команд началась стычка. Дэй был наказан 5-минутным штрафом за атаку в область головы и шеи, а игрока ярославской команды Георгия Иванова, участвовавшего в потасовке, удалили на две минуты за грубость.

Во время штрафа Дэя «Локомотив» забил гол в большинстве — у ярославцев отличился Максим Березкин.

Матч прошел в Ярославле и завершился победой «Трактора» со счетом 2:1. Челябинская команда вышла вперед в серии — 1-0.