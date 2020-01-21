Игроки КХЛ считают Капризова будущей звездой НХЛ

Американский канал ESPN провел опрос среди некоторых хоккеистов. Один из вопросов звучал так: «Какой игрок из КХЛ станет следующей большой звездой в Северной Америке?». Большинство считают, что им станет нападающий ЦСКА Кирилл Капризов.

— Я бы назвал Капризова. Большинство скажут так. Кто еще? Нет. Назову лишь Капризова. Он действительно большая звезда. Он хорош с шайбой, хорошо ее защищает, он хорошо видит площадку. В общем и целом он очень хороший игрок, — считает Стефан да Коста.

— Капризов, — ответил Александр Семин.

— Капризов. Его хоккейный интеллект очень высок. У него отличный бросок, он хорошо все видит, — считает Илья Сорокин.

— Капризов. Все это видят. Это ежу понятно. Он великолепный игрок и уже многое сделал. Конечно, ему предстоит столкнуться с трудностями в Северной Америке. Однако, учитывая, как он играет, какой он парень, какой у него характер, думаю, что он добьется успеха в НХЛ, — сказал Найджел Доус.

— Очевидно, это Кирилл Капризов. У него отличные шансы. Еще Сорокин, если он решится. В лиге много хороших вратарей. Еще один парень на радаре это Денис Зернов из «Авангарда». У него есть шанс. Он хорош по всей площадке, — ответил Чарльз Геноуэй.

— (Смеется, узнав, что другие назвали его имя). Не знаю — не знаю. Но спасибо. Посмотрим, как будет, — сказал Кирилл Капризов.