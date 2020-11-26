Игроки и тренеры минского «Динамо» привели на лед своих собак. Очень милое видео
18:45
Хоккеисты и тренеры минского «Динамо» провели необычную акцию перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
Сотрудники клуба привели на домашнюю арену своих собак, которые приняли участие в импровизированной пресс-конференции, а также провели тренировку на льду.
???— КХЛ (@khl) November 26, 2020
Хоккеисты и тренеры минского @hcdinamoby привели на арену своих питомцев, и те здорово потренировались в зале и на льду, а также провели командное собрание и договорились, как будут играть сегодня против «Витязя». pic.twitter.com/J0QqBg7h2o
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