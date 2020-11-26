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Игроки и тренеры минского «Динамо» привели на лед своих собак. Очень милое видео

18:45
Игроки и тренеры минского «Динамо» привели на стадион своих собак. Фото ХК «Динамо» Минск
Игроки и тренеры минского «Динамо» привели на стадион своих собак. Фото ХК «Динамо» Минск
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Хоккеисты и тренеры минского «Динамо» провели необычную акцию перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Сотрудники клуба привели на домашнюю арену своих собак, которые приняли участие в импровизированной пресс-конференции, а также провели тренировку на льду.

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