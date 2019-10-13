Игроки и тренерский штаб «Авангарда» навестили могилу Черепанова

Игроки и тренерский штаб «Авангарда» навестили могилу форварда омской команды Алексея Черепанова, который ушел из жизни 11 лет назад.

Черепанов скончался в возрасте 19 лет 13 октября 2008 года после матча «Витязь» — «Авангард» в Чехове от сердечного приступа. Позже судебно-медицинской экспертизой было установлено, что хоккеист страдал миокардитом — заболеванием сердца, несовместимым со спортом.

Игроки и тренерский штаб @omskhawks навестили могилу Лёши Черепанова и возложили цветы. Мы помним. pic.twitter.com/kbsEn8cTzb — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 13, 2019

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