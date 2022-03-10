Игроки и сотрудники «Авангарда» поддержали Ивана Мирошниченко

Хоккеисты, сотрудники и академии «Авангарда» записали видеообращение к форварду команды Ивану Мирошниченко, который проходит лечение. В ролике снялось около 300 человек.

3 марта «Авангард» сообщил, что у хоккеиста была обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание поддается лечению и протекает в легкой форме. Мирошниченко, скорее всего, пропустит весь следующий сезон.

Последний матч он провел за фарм-клуб «Омские Крылья» 14 января. Всего на его счету 16 очков в 31 матче ВХЛ.