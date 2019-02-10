Игроки "Динамо" Мн Волков, Дроздов и Когалев сыграют за "Юность" в плей-офф белорусской Экстралиги

Хоккеисты минского "Динамо" Артем Волков, Иван Дроздов и Александр Когалев примут участие в матчах "Юности" в плей-офф белорусской Экстралиги.

Они отправятся в расположение другой команды из Минска после того, как 22 февраля в КХЛ закончится регулярный чемпионат. Помимо них, за "Юность" также сыграют Дмитрий Знахаренко и Максим Парфеевец.

К текущему моменту минское "Динамо" потеряло любые, даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко занимают 11-е место, набрав 40 очков в 56 матчах.