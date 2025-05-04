Игроки «Динамо» Комтуа и Пакетт пропустят четвертый матч серии с «Трактором»

Нападающие московского «Динамо» Максим Комтуа и Седрик Пакетт не сыграют в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора», сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

Игра команд состоится в воскресенье в Москве и начнется в 17.00 по местному времени.

Комтуа и Пакетт в предыдущих трех матчах серии с «Трактором» не набрали ни одного очка. Пакетт в последней встрече (2:3 ОТ) не выходил на лед с третьего периода.

На данный момент счет в серии до четырех побед — 3-0 в пользу челябинской команды.