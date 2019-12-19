Игроки «Динамо» готовятся смотреть «Звездные войны» и бьются на лазерных мечах
17:24
Опубликовано новое видео в официальном Twitter московского «Динамо». Там показано, как хоккеисты готовятся смотреть новый фильм киносаги «Звездные войны».
Да пребудет с нами Сила!#ДинамоМы #StarWars pic.twitter.com/QXKGyPyr0a— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 19, 2019
Форвард динамовцев Дмитрий Яшкин опубликовал видео из тренажерного зала. Он показал, как его партнеры бьются на лазерных мечах. «Да прибудет с вами сила», — отреагировал хоккеист.
Ранее в прокат вышел фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
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