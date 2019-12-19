Игроки «Динамо» готовятся смотреть «Звездные войны» и бьются на лазерных мечах

Опубликовано новое видео в официальном Twitter московского «Динамо». Там показано, как хоккеисты готовятся смотреть новый фильм киносаги «Звездные войны».

Форвард динамовцев Дмитрий Яшкин опубликовал видео из тренажерного зала. Он показал, как его партнеры бьются на лазерных мечах. «Да прибудет с вами сила», — отреагировал хоккеист.

Ранее в прокат вышел фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход».