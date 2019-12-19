КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Игроки «Динамо» готовятся смотреть «Звездные войны» и бьются на лазерных мечах

17:24
Теги:

Опубликовано новое видео в официальном Twitter московского «Динамо». Там показано, как хоккеисты готовятся смотреть новый фильм киносаги «Звездные войны».

Форвард динамовцев Дмитрий Яшкин опубликовал видео из тренажерного зала. Он показал, как его партнеры бьются на лазерных мечах. «Да прибудет с вами сила», — отреагировал хоккеист.

Ранее в прокат вышел фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир