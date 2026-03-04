Игроки «Авангарда» презентовали коллекцию секретных мини-клюшек

Коллекция создана совместными усилиями «Авангарда» и FONBET.

Avangard Secret stick — это серия из пяти коллекционных мини-клюшек. Почему клюшки называются секретными? Дизайн остается неизвестным до вскрытия упаковки, что создает эффект сюрприза. В распаковке именных клюшек поучаствовали Никита Серебряков, Михаил Котляревский, Джозеф Чеккони и Эндрю Потуральски. Также хоккеисты «Авангарда» оставили автограф на каждой из них.

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