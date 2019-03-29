Игроки "Ак Барса" станут таксистами

Игроки "Ак Барса" первого апреля сядут за руль такси и будут обслуживать пассажиров в Казани, информирует официальный сайт клуба. Новый тариф будет называться "ХК "Ак Барс". Во время поездки хоккеисты пообщаются с болельщиками, а после – сфотографируются с ними и дадут автограф.

Акция пройдет с 13.00 до 18.00. На заказ приедет ближайшая свободная машина с одним из игроков за рулем, всего на линии будет 20 машин. Совершить поездку по тарифу "ХК "Ак Барс" можно можно будет только один раз.

Все заработанные водителями-хоккеистами деньги будут перечислены в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, с которым "Ак Барс" сотрудничает на постоянной основе.