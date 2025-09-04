Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Игрокам покинувшего КХЛ «Витязя» выплатили все долги

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеистам «Витязя» выплатили все долги по зарплате.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», игрокам «Витязя» выплатили все долги по зарплате за сезон-2024/25.

После окончания прошлого чемпионата клуб лишился спонсора, покинул КХЛ и прекратил свое существование.

«Витязь» существовал с 1996 года, в сезоне-2024/25 команда заняла десятое место в таблице Западной конференции с 59 очками в 68 матчах.

Драка Дарси Веро и&nbsp;Кирилла Лямина, Артемий Панарин в &laquo;Витязе&raquo; 2011 год.«Витязь» и КХЛ — все. Каким мы его запомним: безумные драки, мафия в руководстве и юный Панарин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
Читайте также
Кучеров уступает не только Макдэвиду, Овечкин выпал из элиты: лучшие игроки НХЛ-2026
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
Медведев выиграл русский финал — победил Андрея Рублева в Ханчжоу
Популярное видео
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское спортивное гражданство

Олимпийский чемпион Андронов — о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем — увидим»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 8 2 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Салават Юлаев 9 6 3 13
4 Ак Барс 10 6 4 13
5 Барыс 9 5 4 10
6 Амур 9 4 5 9
7 Автомобилист 9 3 6 8
8 Авангард 9 4 5 8
9 Адмирал 9 2 7 6
10 Сибирь 9 2 7 6
11 Трактор 8 3 5 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 16
2 ЦСКА 10 7 3 14
3 СКА 9 7 2 14
4 Торпедо НН 9 6 3 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 11 5 6 11
7 Шанхай Дрэгонс 7 5 2 10
8 Динамо Мн 9 3 6 10
9 Северсталь 9 4 5 9
10 Лада 10 1 9 5
11 Сочи 9 1 8 2
Результаты / календарь
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 17:00 Автомобилист – Лада - : -
30.09 19:00 Ак Барс – Барыс - : -
30.09 19:30 Спартак – Трактор - : -
30.09 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
30.09 19:30 Локомотив – Сибирь - : -
30.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости