Игрокам покинувшего КХЛ «Витязя» выплатили все долги

Как стало известно «СЭ», игрокам «Витязя» выплатили все долги по зарплате за сезон-2024/25.

После окончания прошлого чемпионата клуб лишился спонсора, покинул КХЛ и прекратил свое существование.

«Витязь» существовал с 1996 года, в сезоне-2024/25 команда заняла десятое место в таблице Западной конференции с 59 очками в 68 матчах.