Игрокам «Амура» выплатили зарплату за два месяца

Как стало известно «СЭ», игроки «Амура» получили долги за два месяца. Речь идет о выплатах за июль и август.

Из-за проблем с финансированием хоккеисты команды из Хабаровска не получали зарплату в полном размере с начала сезона.

На данный момент команда набрала в регулярном чемпионате 26 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции.

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