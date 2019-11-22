Игрокам «Амура» выплатили зарплату за два месяца
15:05
Как стало известно «СЭ», игроки «Амура» получили долги за два месяца. Речь идет о выплатах за июль и август.
Из-за проблем с финансированием хоккеисты команды из Хабаровска не получали зарплату в полном размере с начала сезона.
На данный момент команда набрала в регулярном чемпионате 26 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции.
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