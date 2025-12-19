Игроки «Динамо» Джиошвили, Комтуа и Адамчук будут обменяны в другие клубы

Защитник Кирилл Адамчук, нападающие Максим Джиошвили и Максим Комтуа в ближайшее время будут обменяны «Динамо» в другие клубы.

По информации «СЭ», игроки после ухода Алексея Кудашова не сработались с новым главным тренером Вячеславом Козловым. При этом Джиошвили с наибольшей долей вероятности окажется в «Тракторе».

Адамчук в сезоне-2025/26 сыграл за «Динамо» 36 матчей и набрал 5 (2+3) очков. На счету Джиошвили 36 игр и 9 (3+6) очков. Комтуа провел в составе «Динамо» 33 матча в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ и набрал 23 (11+12) очка.