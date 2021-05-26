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Игрок «Трактора» поддержал призыв отдать премьер-министра Израиля под суд

15:16
Альберт Яруллин. Фото ХК «Ак Барс».
Альберт Яруллин. Фото ХК «Ак Барс».
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Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поддержал призыв отдать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху под суд.

На фотографии, которую 28-летний хоккеист репостнул на свою страницу в Instagram, изображен Нетаньяху и надпись «Преступник должен быть в тюрьме».

В марте 2021 года Международный уголовный суд в Гааге объявил о начале официального расследования предполагаемых военных преступлений на территории Палестинской автономии.

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