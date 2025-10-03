Игрок «Трактора» Никонов рассказал, в чем отличие Гру от русских тренеров
Нападающий «Трактора» Андрей Никонов прокомментировал «СЭ» работу с канадским тренером Бенуа Гру.
«Он отличается от российских тренеров в деталях, нюансах каких-то. Не могу раскрыть все, — сказал Никонов «СЭ». — Бенуа очень зациклен на всем, даже на тех деталях, которые другие не считают важными, на мелкой работе. Ему важно, как ты играешь у борта, перед воротами — вот в таких мелочах проявляется его стиль».
Также нападающий рассказал о своей мотивации на игру против бывшей команды «Динамо».
«Очень хотелось выиграть, конечно, скрывать не буду, почти получилось даже. Такой камбек вышел, потому что мы верим друг в друга. Играем до конца. Еще спасибо огромное нашим болельщикам. По ощущениям их было не меньше, чем местных. Поддерживали нас, гнали вперед. Перекрикивали динамовцев. Но дальше следующие два выезда, уже думаю о них», — добавил Никонов.
22-летний Никонов выступал за московское «Динамо» с 2021 по 2024 год. В четверг «Трактор» проиграл по буллитам «Динамо» (3:2) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ. Уральцы отыгралась со счета 0:2, забросив две шайбы в концовке третьего периода.
Денис Клесарев
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 1
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|3 : 1
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|3 : 5
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|5 : 1
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|1 : 3
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|4 : 5