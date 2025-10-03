Игрок «Трактора» Никонов рассказал, в чем отличие Гру от русских тренеров

Нападающий «Трактора» Андрей Никонов прокомментировал «СЭ» работу с канадским тренером Бенуа Гру.

«Он отличается от российских тренеров в деталях, нюансах каких-то. Не могу раскрыть все, — сказал Никонов «СЭ». — Бенуа очень зациклен на всем, даже на тех деталях, которые другие не считают важными, на мелкой работе. Ему важно, как ты играешь у борта, перед воротами — вот в таких мелочах проявляется его стиль».

Также нападающий рассказал о своей мотивации на игру против бывшей команды «Динамо».

«Очень хотелось выиграть, конечно, скрывать не буду, почти получилось даже. Такой камбек вышел, потому что мы верим друг в друга. Играем до конца. Еще спасибо огромное нашим болельщикам. По ощущениям их было не меньше, чем местных. Поддерживали нас, гнали вперед. Перекрикивали динамовцев. Но дальше следующие два выезда, уже думаю о них», — добавил Никонов.

22-летний Никонов выступал за московское «Динамо» с 2021 по 2024 год. В четверг «Трактор» проиграл по буллитам «Динамо» (3:2) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ. Уральцы отыгралась со счета 0:2, забросив две шайбы в концовке третьего периода.



Денис Клесарев