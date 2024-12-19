Карпухин — о поражении «Трактора» от «Динамо»: «Не получилось забить голы, в отличие от соперника»
Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Не получилось забить голы, в отличие от соперника. Немного в средней зоне передерживаем шайбы, обрезаемся. В целом, хороший матч, надо поменьше ошибаться, побольше реализовывать свои моменты. Вышли немного неготовыми после паузы? Я бы так не сказал. Первая игра после паузы непростая и для нас, и для соперника. Конечно, выпадаешь из игрового тонуса, когда долго не играешь, но мы были в равных условиях», — приводит слова хоккеиста Metaratings.ru.
Также Карпухин признал, что результативность челябинской команды в большинстве упала и отметил, что игроки совместно с тренерским штабом сосредоточатся на повышении данного показателя.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ на счету Карпухина 36 матчей, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. «Трактор» после 36 матчей набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу «Востока».
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|13
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|18
|34
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|Сибирь
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|Барыс
|37
|10
|27
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|29
|18
|19.12
|19:00
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Нефтехимик – Авангард
|- : -
|19.12
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|19:30
|
ЦСКА – Спартак
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Куньлунь РС – Барыс
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|19:30
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Динамо М – Адмирал
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