Игрок «Торпедо» Гончарук посвятил маме победу над «Локомотивом»
Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук прокомментировал дубль в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива».
Игра команд прошла в субботу, 23 ноября, в Ярославле и завершилась победой нижегородцев со счетом 3:0. 25-летний Гончарук отметился заброшенными шайбами во втором и третьем периодах.
«Результат отличный, главное, что выиграли. Приятно, конечно, наконец забить — давно не получалось, и все этого ждали, в том числе и я. Надеюсь, что эта черная полоса, или как ее еще назвать — невезуха, непруха — наконец закончилась. Отдельное спасибо нашему вратарю, Ване Бочарову. Сегодня он просто вытащил нас, можно сказать, «за уши», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Гончарука.
Также хоккеист заявил, что посвящает победу в этом матче своей маме.
«Ну и отдельно хотел бы посвятить эту победу своей маме. Она у меня одна, другой не будет, и ее поддержка всегда бесценна. Надеюсь, что эта игра стала радостью не только для нее, но и для всех мам, которых мы смогли порадовать. Это очень важно для нас», — добавил он.
«Торпедо» набрало 33 очка за 30 игр и поднялось на седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведет 25 ноября против «Спартака». Начало — в 19.30 по московскому времени.
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|23.11
|14:00
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Спартак – Витязь
|5 : 4 ОТ
|23.11
|14:00
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Трактор – Куньлунь РС
|1 : 4
|23.11
|17:00
|
Северсталь – Ак Барс
|7 : 5
|23.11
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|0 : 3
|23.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|4 : 2