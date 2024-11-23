Игрок «Торпедо» Гончарук посвятил маме победу над «Локомотивом»

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук прокомментировал дубль в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива».

Игра команд прошла в субботу, 23 ноября, в Ярославле и завершилась победой нижегородцев со счетом 3:0. 25-летний Гончарук отметился заброшенными шайбами во втором и третьем периодах.

«Результат отличный, главное, что выиграли. Приятно, конечно, наконец забить — давно не получалось, и все этого ждали, в том числе и я. Надеюсь, что эта черная полоса, или как ее еще назвать — невезуха, непруха — наконец закончилась. Отдельное спасибо нашему вратарю, Ване Бочарову. Сегодня он просто вытащил нас, можно сказать, «за уши», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Гончарука.

Также хоккеист заявил, что посвящает победу в этом матче своей маме.

«Ну и отдельно хотел бы посвятить эту победу своей маме. Она у меня одна, другой не будет, и ее поддержка всегда бесценна. Надеюсь, что эта игра стала радостью не только для нее, но и для всех мам, которых мы смогли порадовать. Это очень важно для нас», — добавил он.

«Торпедо» набрало 33 очка за 30 игр и поднялось на седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведет 25 ноября против «Спартака». Начало — в 19.30 по московскому времени.