Игрок «Спартака» Рылов объяснил ситуацию, в которой стал жертвой мошенника

Защитник «Спартака» Яков Рылов рассказал о ситуации, в которой стал жертвой мошенника. Ранее телеграм-канал «Мутко против» опубликовал информацию, в которой рассказал, что Рылов отдал 74 тысячи рублей человеку, обещавшим ему новые коньки фирмы Bauer, но, получив перевод на карту, исчез.

— Да, похожая история действительно была, — сказал Рылов «СЭ». — Но Bauer давным-давно возместил ущерб. Было заявление в прокуратуру, но все это — старая история. Тот человек, который взял у меня деньги, не был случайным прохожим. Он работал представителем Bauer и постоянно контактировал со «Спартаком». Насколько я знаю, этого человека ищут, но со мной все давно разрешилось и претензий к Bauer у меня нет. (Алексей Шевченко)