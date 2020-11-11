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Игрок «Спартака» Рылов объяснил ситуацию, в которой стал жертвой мошенника

12:05
Яков Рылов. Фото ХК «Спартак»
Яков Рылов. Фото ХК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Яков Рылов рассказал о ситуации, в которой стал жертвой мошенника. Ранее телеграм-канал «Мутко против» опубликовал информацию, в которой рассказал, что Рылов отдал 74 тысячи рублей человеку, обещавшим ему новые коньки фирмы Bauer, но, получив перевод на карту, исчез.

— Да, похожая история действительно была, — сказал Рылов «СЭ». — Но Bauer давным-давно возместил ущерб. Было заявление в прокуратуру, но все это — старая история. Тот человек, который взял у меня деньги, не был случайным прохожим. Он работал представителем Bauer и постоянно контактировал со «Спартаком». Насколько я знаю, этого человека ищут, но со мной все давно разрешилось и претензий к Bauer у меня нет. (Алексей Шевченко)

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