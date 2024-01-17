Игрок «Спартака» Ручкин ответил на вопрос о важности спортивного психолога в команде

Защитник «Спартака» Семен Ручкин ответил на вопрос, нужен ли в структуре спортивного клуба свой спортивный психолог.

«Лично у меня есть свой спортивный психолог, поэтому, я думаю, это личное дело каждого. Кто хочет, тот занимается. Но если такой сотрудник появится в командах, я думаю, все будут только «за», — приводит слова Ручкина Legalbet.

В нынешнем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ Ручкин провел 43 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

В следующем матче регулярки подопечные Алексея Жамнова сыграют против «Авангарда».