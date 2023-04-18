Игрок СКА Жафяров рассказал, почему пропустил решающие матчи против ЦСКА

Нападающий СКА Дамир Жафяров в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил свое отсутствие в четвертой, пятой и шестой встречах финала Западной конференции против московских армейцев травмой, полученной в третьем матче серии.

— Почему в плей-офф вы перестали попадать в состав?

— По медицинским показателям. В третьей игре получил очень неприятную и болезненную травму мышечного характера. Раскрывать все подробности не буду. Могу сказать, что только сейчас начал в себя приходить. У этого повреждения есть особенность — срок восстановления нельзя сократить никакими способами. Нужна хотя бы неделя покоя.

— Обычно говорят, что в плей-офф не играют только мертвые.

— Я был готов выйти на таблетках или уколах, если бы это помогло. К сожалению, любые медицинские методы в данной ситуации не имеют быстрого эффекта. На тренировках пытался работать, но мог только двигаться с шайбой. И все! Бросить нормально нельзя. Любой контакт под запретом. Какой от меня толк в таком состоянии в серии против играющего в силовой манере ЦСКА? Мог я, наверное, лишь в массовом катании участвовать — и то оглядываясь. Мне было очень обидно, что ничем не смог помочь команде в трудный момент.

— Как вы получили травму?

— Во втором периоде столкнулся с игроком ЦСКА у борта за шайбу. Было уже не по себе. Усугубил ситуацию позднее — минут за пять до конца третьего периода, когда решил от души щелкнуть. Игру продолжить уже был не в состоянии. Даже дышалось тяжело. Потом еще дня два я не мог ни чихать, ни кашлять.