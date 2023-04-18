Игрок СКА Жафяров рассказал, почему пропустил решающие матчи против ЦСКА
Нападающий СКА Дамир Жафяров в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил свое отсутствие в четвертой, пятой и шестой встречах финала Западной конференции против московских армейцев травмой, полученной в третьем матче серии.
— Почему в плей-офф вы перестали попадать в состав?
— По медицинским показателям. В третьей игре получил очень неприятную и болезненную травму мышечного характера. Раскрывать все подробности не буду. Могу сказать, что только сейчас начал в себя приходить. У этого повреждения есть особенность — срок восстановления нельзя сократить никакими способами. Нужна хотя бы неделя покоя.
— Обычно говорят, что в плей-офф не играют только мертвые.
— Я был готов выйти на таблетках или уколах, если бы это помогло. К сожалению, любые медицинские методы в данной ситуации не имеют быстрого эффекта. На тренировках пытался работать, но мог только двигаться с шайбой. И все! Бросить нормально нельзя. Любой контакт под запретом. Какой от меня толк в таком состоянии в серии против играющего в силовой манере ЦСКА? Мог я, наверное, лишь в массовом катании участвовать — и то оглядываясь. Мне было очень обидно, что ничем не смог помочь команде в трудный момент.
— Как вы получили травму?
— Во втором периоде столкнулся с игроком ЦСКА у борта за шайбу. Было уже не по себе. Усугубил ситуацию позднее — минут за пять до конца третьего периода, когда решил от души щелкнуть. Игру продолжить уже был не в состоянии. Даже дышалось тяжело. Потом еще дня два я не мог ни чихать, ни кашлять.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.04
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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