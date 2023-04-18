Игрок СКА Жафяров о Ротенберге: «Еще в сборной увидел его азарт и желание побеждать»
Нападающий СКА Дамир Жафяров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером Романом Ротенбергом.
— С Романом Ротенбергом сложно работать?
— Я давно был с ним знаком, когда еще приезжал в сборную России. Уже тогда видел в его глазах азарт и стремление побеждать. Это самое главное. Роман Борисович вовлечен в процессы и никогда не останавливается на достигнутом, ставя большие цели. Его стремление передается команде и идет нам на пользу. А так у любого тренера есть свои требования, которые надо выполнять.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
|19.04
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
Новости