Игрок СКА Педан — о 0:5 от «Спартака»: «Не выполнили установку, не сыграли должным образом»

Защитник СКА Андрей Педан прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Вы вернулись в состав после долгого перерыва? Как сейчас ваше здоровье?

— Со здоровьем все отлично!

— По матчу со «Спартаком». Смотришь на броски — СКА перебросал соперника. Но счет 5:0 в пользу «Спартака». Как такое можно объяснить?

— Тяжелая игра для нас, не помогли нашим вратарям в каких-то моментах, допустили ошибки, давали «Спартаку» преимущество. Не выполнили установку на игру, не сыграли должным образом. Вот и результат.

— Может где-то был перенастрой? «Спартак» все же принципиальный соперник.

— Да, это принципиальный соперник в нашей конференции. Прямой наш конкурент. У нас все матчи принципиальные. И у нас нет права на ошибку. Мы должны выигрывать. Перенастрой? Тут у меня нет ответа, — сказал Педан «ВсеПроСпорт».

Педан не выходил на лед с 18 ноября из-за травмы.

СКА после 42 матчей занимает 5-е место в Западной конференции с 54 очками. «Спартак» занимает 2-е место на «Западе» с 57 очками после 41 матча.