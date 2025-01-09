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Сегодня, 18:27

Игрок СКА Педан — о 0:5 от «Спартака»: «Не выполнили установку, не сыграли должным образом»

Камила Абдурахманова
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Защитник СКА Андрей Педан прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Вы вернулись в состав после долгого перерыва? Как сейчас ваше здоровье?

— Со здоровьем все отлично!

— По матчу со «Спартаком». Смотришь на броски — СКА перебросал соперника. Но счет 5:0 в пользу «Спартака». Как такое можно объяснить?

— Тяжелая игра для нас, не помогли нашим вратарям в каких-то моментах, допустили ошибки, давали «Спартаку» преимущество. Не выполнили установку на игру, не сыграли должным образом. Вот и результат.

— Может где-то был перенастрой? «Спартак» все же принципиальный соперник.

— Да, это принципиальный соперник в нашей конференции. Прямой наш конкурент. У нас все матчи принципиальные. И у нас нет права на ошибку. Мы должны выигрывать. Перенастрой? Тут у меня нет ответа, — сказал Педан «ВсеПроСпорт».

Педан не выходил на лед с 18 ноября из-за травмы.
СКА после 42 матчей занимает 5-е место в Западной конференции с 54 очками. «Спартак» занимает 2-е место на «Западе» с 57 очками после 41 матча.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Андрей Педан
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3 ЦСКА 42 25 17 57
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5 СКА 42 25 17 54
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7 Динамо Мн 43 24 19 53
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5 Автомобилист 41 22 19 50
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