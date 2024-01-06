Игрок СКА Мойсевич: «Высокий рост — плюс для вратаря»
Голкипер СКА Павел Мойсевич рассказал, как попал в хоккей и кто был его кумиром в детстве.
«Когда был ребенком, болел за минское «Динамо». Очень нравился этот вид спорта, именно вратари. И тоже захотел стать вратарем. У меня был кумир — Кевин Лаланд. Он за «Динамо» играл», — приводит «РБ Спорт» слова Мойсевича.
Также он объяснил, почему высокий рост по нынешним временам является плюсом для голкипера.
«Я, когда был ребенком, не выделялся сильно ростом. Потом уже вырос. А сейчас для вратаря плюс, если он высокий. А если еще и подвижный, то хорошо вдвойне. Сейчас техника вратарей поменялась. Больше игры на коленях, внизу. Хотя тут все по ситуации», — добавил хоккеист.
Мойсевич стал игроком СКА в 2023 году. Он принял участие в восьми матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, в которых пропустил три шайбы.
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