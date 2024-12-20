Коромыслов: «У СКА нет цели догнать «Локомотив». Самое главное — Кубок Гагарина»
Защитник СКА Арсений Коромыслов в интервью «СЭ» высказался о турнирном положении команды в КХЛ и целях на сезон.
— Потеряны ли шансы догнать «Локомотив»? Мне кажется, у нас цель — не догнать «Локомотив», а шаг за шагом забирать свои очки, — начал Коромыслов. — Тогда мы уже, в конце «регулярки», будем смотреть, где они и где мы. А так цели прям гнаться за ними у нас нет. У нас своя цель.
— Насколько важно завершить регулярный чемпионат как можно выше в турнирной таблице?
— Конечно, это важно всегда, потому что от этого иначе формируется сетка плей-офф — складывается так, что более сильные, можно сказать, играют с менее сильными. Все может случиться в этой сетке плей-офф — может быть, во втором раунде попадется на «Востоке» какая-то другая команда, которая может быть более приятна нам.
— То есть в этом случае итоговая позиция в «регулярке» не так важна?
— Можно занять и второе место — в этом тоже нет ничего страшного.
— Но самое главное — Кубок Гагарина?
— Конечно, — сказал Коромыслов «СЭ».
После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Локомотив» идет на первом месте с 60 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|20.12
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|20.12
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|20.12
|19:00
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|20.12
|19:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -