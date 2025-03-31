Игрок СКА Грицюк ругался матом в перерыве матча с «Динамо»

Нападающий СКА Арсений Грицюк нецензурно высказался в перерыве после первого периода третьего матча плей-офф Кубка Гагарина против московского «Динамо».

«Материться нельзя, ну, так сказать, ********** друг друга», — сказал хоккеист в интервью.

В первом периоде 24-летний Грицюк отметился голом с передачи Ивана Демидова. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба.