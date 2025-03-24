Игрок «Сибири» Широков оценил предстоящую серию с «Салаватом Юлаевым»

Капитан «Сибири» Сергей Широков поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф. В первом раунде новосибирцы сыграют с «Салаватом Юлаевым».

— Какие ожидания от плей-офф?

— Ради чего-то мы собрались здесь. Все прекрасно понимают, что непростой соперник, какие у них сильные стороны, на чем мы можем сыграть. Будет интересная борьба, мы готовимся.

— Какие плюсы и минусы у «Салавата Юлаева»?

— Атакующая команда, которая забивает много голов. Не зря парень (Джошуа Ливо. — Прим. «СЭ») установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат. Надо строго играть в обороне и как можно больше лезть на чужой пятак.

— Работает ли формула, что надо закрыть Ливо и остальных иностранцев?

— Они самая грозная сила. Все это прекрасно понимают. Четыре-пять нападающих, которые хорошо играют в атаке. Нужно искать счастья у чужих ворот, у своих ворот играть как можно проще.

— По сезону сыграли 2:2 с ними...

— Мы прекрасно понимаем, за счет чего можем выиграть и пройти дальше. Надо это просто делать. Если будем одним кулаком, единым целым во всех отрезках игры.

— Какие ошибки случились в недавнем матче, которых нельзя допускать в плей-офф?

— Меньшинство. Дали пять на три сопернику, — сказал Широков.

Первые матчи первого раунда плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдут 27 и 29 марта в Уфе. Ответные — 31 марта и 2 апреля в Новосибирске.