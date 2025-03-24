Игрок «Сибири» Широков оценил предстоящую серию с «Салаватом Юлаевым»
Капитан «Сибири» Сергей Широков поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф. В первом раунде новосибирцы сыграют с «Салаватом Юлаевым».
— Какие ожидания от плей-офф?
— Ради чего-то мы собрались здесь. Все прекрасно понимают, что непростой соперник, какие у них сильные стороны, на чем мы можем сыграть. Будет интересная борьба, мы готовимся.
— Какие плюсы и минусы у «Салавата Юлаева»?
— Атакующая команда, которая забивает много голов. Не зря парень (Джошуа Ливо. — Прим. «СЭ») установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат. Надо строго играть в обороне и как можно больше лезть на чужой пятак.
— Работает ли формула, что надо закрыть Ливо и остальных иностранцев?
— Они самая грозная сила. Все это прекрасно понимают. Четыре-пять нападающих, которые хорошо играют в атаке. Нужно искать счастья у чужих ворот, у своих ворот играть как можно проще.
— По сезону сыграли 2:2 с ними...
— Мы прекрасно понимаем, за счет чего можем выиграть и пройти дальше. Надо это просто делать. Если будем одним кулаком, единым целым во всех отрезках игры.
— Какие ошибки случились в недавнем матче, которых нельзя допускать в плей-офф?
— Меньшинство. Дали пять на три сопернику, — сказал Широков.
Первые матчи первого раунда плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдут 27 и 29 марта в Уфе. Ответные — 31 марта и 2 апреля в Новосибирске.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|1 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 1