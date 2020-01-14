Игрок «Сибири» отпраздновал заброшенную шайбу в стиле Дзюбы

Форвард «Сибири» Алексей Яковлев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:4 Б). Он отпраздновал гол в стиле нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы.

Артем Дзюба, переодевайся, мы тебя узнали ? pic.twitter.com/aXtckLTAcZ — Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 14, 2020

Видео опубликовал официальный Twitter клуба. 24-летний хоккеист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Сибирь» и набрал 5 (5+0) очков.