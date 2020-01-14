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Игрок «Сибири» отпраздновал заброшенную шайбу в стиле Дзюбы

20:31
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Форвард «Сибири» Алексей Яковлев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:4 Б). Он отпраздновал гол в стиле нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы.

Видео опубликовал официальный Twitter клуба. 24-летний хоккеист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Сибирь» и набрал 5 (5+0) очков.

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcsibir/status/1217125386301079553

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