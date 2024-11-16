Игрок «Северстали» Думбадзе рассказал, в каком случае можно прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Нападающий «Северстали» Давид Думбадзе ответил, возможно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«Если ты один, нет семьи, ты живешь на базе, где есть питание, то можно. Если у тебя семья, ребенок и один доход, то в нынешних реалиях невозможно», — цитирует Думбадзе Legalbet.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему одному для жизни хватает 30 тысяч в месяц.

Думбадзе выступает за «Северсталь» с 2020 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел 14 матчей в КХЛ и набрал 8 (5+3) очков.

Матч «Северсталь» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс