Ремпал: «В России меня удивил другой стиль жизни, я уже попробовал баню!»
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поделился впечатлениями от игры в России.
«Сравнить КХЛ и НХЛ? В КХЛ другой хоккей — у игроков есть больше пространства, команды больше защищаются. Так что тут точно другой хоккей. Адаптация к нему заняла некоторое время. Были некоторые сбивающие моменты в начале, но сейчас я к ним привык. В России меня удивил другой стиль жизни. Тут другая еда, другой образ жизни. Я здесь уже пять месяцев, каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша. Как мне отопление зимой? Все хорошо, везде внутри тепло, хотя на улице холодно», — цитирует Ремпала Metaratings.ru.
29-летний канадец стал игроком «Салавата Юлаева» в июле 2024 года. В этом сезоне в активе форварда 35 (15+20) очков в 41 матче FONBET чемпионата КХЛ.
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