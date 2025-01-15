Игрок «Салавата Юлаева» Набиев: «Выездная серия сложилась неудачно»
Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Набиев поделился эмоциями от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:0).
— Довольно хорошую игру показали, играли в атакующий хоккей, сохраняли инициативу всю игру, поэтому такой результат.
— Джош Ливо оформил хет-трик, забил 31-й гол в сезоне и стал первым игроком в КХЛ, которому удалось столько забить за один регулярный чемпионат, а это еще даже не конец. Поздравили его?
— Да его уже устали поздравлять. А про рекорд не знал, честно.
— Какие можете подвести итоги выездной серии?
— Выездная серия сложилась неудачно, я считаю. Два матча проиграли из-за своих ошибок и удалений. Пять на пять играли, не уступали нигде, ни в чем, я считаю, подвели удаления.
— На что обращали внимание при разборе «Нефтехимика» после прошлого матча?
— Да так же готовились, как и к каждому матчу.
София Митченкова
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