Ожиганов стал пятым защитником с 300 очками в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов сделал голевой пас в матче с «Ак Барсом» в FONBET чемпионате КХЛ.

33-летний россиянин набрал 300-е (85+215) очко в КХЛ и стал пятым защитником с таким достижением. Ранее отметку преодолевали Андрей Сергеев (300), Кирилл Кольцов (322), Илья Никулин (367) и Кевин Даллмэн (431).

В сезоне-2025/26 Ожиганов набрал 15 (3+12) очков в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ.