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1 марта, 22:44

Игрок «Металлурга» Петунин о толчке Комтуа: «Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы он так сложился»

Федор Носов

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:4).

— Андрей Разин заявил, что был недонастрой на сегодняшний матч. Согласны?

— Имели свои моменты, но не реализовали. Соперник много переловил на себя. Мы много играли в атаке, но возможности не использовали.

— Травму Силантьева можно считать одним из факторов такой серии поражений?

— Конечно. Мы одна команда и все переживаем. Надо стараться. Димке здоровья. Не должно быть такого, что винтик выпадает, и все рушится. Надо делать выводы и играть лучше.

— Что произошло в моменте с Комтуа?

— Он меня хорошо встретил, может, что-то сказал. Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы Комтуа так сложился.

— Разин говорит, что канадцы так не играют.

— Я не знаю. Не играл против канадцев (улыбается).

«Металлург» с 95 очками располагается на первой строчке Восточной конференции. «Динамо» набрало 72 очка и занимает шестое место за «Западе».

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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1. Локомотив - Авангард
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4. Авангард - Локомотив
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5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
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3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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1. Авангард - ЦСКА
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2. Авангард - ЦСКА
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
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3. Сибирь - Металлург Мг
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1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
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Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
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