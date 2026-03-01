Игрок «Металлурга» Петунин о толчке Комтуа: «Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы он так сложился»
Нападающий «Металлурга» Александр Петунин в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:4).
— Андрей Разин заявил, что был недонастрой на сегодняшний матч. Согласны?
— Имели свои моменты, но не реализовали. Соперник много переловил на себя. Мы много играли в атаке, но возможности не использовали.
— Травму Силантьева можно считать одним из факторов такой серии поражений?
— Конечно. Мы одна команда и все переживаем. Надо стараться. Димке здоровья. Не должно быть такого, что винтик выпадает, и все рушится. Надо делать выводы и играть лучше.
— Что произошло в моменте с Комтуа?
— Он меня хорошо встретил, может, что-то сказал. Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы Комтуа так сложился.
— Разин говорит, что канадцы так не играют.
— Я не знаю. Не играл против канадцев (улыбается).
«Металлург» с 95 очками располагается на первой строчке Восточной конференции. «Динамо» набрало 72 очка и занимает шестое место за «Западе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3