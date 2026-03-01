Игрок «Металлурга» Петунин о толчке Комтуа: «Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы он так сложился»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:4).

— Андрей Разин заявил, что был недонастрой на сегодняшний матч. Согласны?

— Имели свои моменты, но не реализовали. Соперник много переловил на себя. Мы много играли в атаке, но возможности не использовали.

— Травму Силантьева можно считать одним из факторов такой серии поражений?

— Конечно. Мы одна команда и все переживаем. Надо стараться. Димке здоровья. Не должно быть такого, что винтик выпадает, и все рушится. Надо делать выводы и играть лучше.

— Что произошло в моменте с Комтуа?

— Он меня хорошо встретил, может, что-то сказал. Еле-еле задел его. Я не такой большой игрок, чтобы Комтуа так сложился.

— Разин говорит, что канадцы так не играют.

— Я не знаю. Не играл против канадцев (улыбается).

«Металлург» с 95 очками располагается на первой строчке Восточной конференции. «Динамо» набрало 72 очка и занимает шестое место за «Западе».

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