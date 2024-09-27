Игрок «Локомотива» Симашев рассказал о попадании шайбы в челюсть на тренировке

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о состоянии здоровья после попадания шайбы в челюсть на тренировке команды.

«Да, на тренировке шайба прилетела мне в челюсть, но сейчас я уже нормально разговариваю. Место удара немного опухло, но ничего страшного не произошло. Не хочу говорить, что я скоро вернусь, но пока восстановление идет быстрее, чем ожидалось. Как на тренировке шайба может прилететь в челюсть? Я отвернулся от момента, мне прилетела шайба. Вот и все», — цитирует Симашева Metaratings.ru.

20 сентября сообщалось, что возвращение защитника после травмы ожидается через три-четыре недели. Однако хоккеист не исключил, что может принять участие в матчах «Локомотива» уже на следующей неделе.

В этом сезоне 19-летний Симашев провел 6 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, отметившись 1 голевой передачей.