Игрок «Локомотива» Симашев рассказал о попадании шайбы в челюсть на тренировке
Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о состоянии здоровья после попадания шайбы в челюсть на тренировке команды.
«Да, на тренировке шайба прилетела мне в челюсть, но сейчас я уже нормально разговариваю. Место удара немного опухло, но ничего страшного не произошло. Не хочу говорить, что я скоро вернусь, но пока восстановление идет быстрее, чем ожидалось. Как на тренировке шайба может прилететь в челюсть? Я отвернулся от момента, мне прилетела шайба. Вот и все», — цитирует Симашева Metaratings.ru.
20 сентября сообщалось, что возвращение защитника после травмы ожидается через три-четыре недели. Однако хоккеист не исключил, что может принять участие в матчах «Локомотива» уже на следующей неделе.
В этом сезоне 19-летний Симашев провел 6 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, отметившись 1 голевой передачей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|4
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|5
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|6
|Трактор
|8
|4
|4
|10
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|9
|3
|6
|7
|9
|Амур
|8
|3
|5
|6
|10
|Металлург Мг
|9
|3
|6
|6
|11
|Лада
|8
|2
|6
|5
|12
|Барыс
|9
|2
|7
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|4
|СКА
|8
|5
|3
|11
|5
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|7
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
|27.09
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|27.09
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|27.09
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|27.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -