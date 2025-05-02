Игрок «Динамо» Ожиганов: «Хоккей — игра ошибок. Все мы не без греха»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился впечатлениями после поражения от «Трактора» (2:3 OT) в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.

— Что не хватило сегодня?

— Не хватило одного гола, чтобы выиграть. Мало кто скажет, что мы сегодня сделали что-то не так.

— Все решила ошибка защитника. После этого обидно вдвойне?

— Хоккей — игра ошибок. Мы больше допустили сегодня. Все голы строятся из ошибок. Все мы не без греха.

— С 0-3 в серии отыгрывались только однажды. Насколько есть уверенность после сегодняшнего матча?

— Мы в себе всегда уверены были. Мы выходили играть с позиции силы. У нас есть задача выиграть следующую игру.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.