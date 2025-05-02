Хоккей
2 мая, 21:38

Игрок «Динамо» Ожиганов: «Хоккей — игра ошибок. Все мы не без греха»

Федор Носов

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился впечатлениями после поражения от «Трактора» (2:3 OT) в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.

— Что не хватило сегодня?

— Не хватило одного гола, чтобы выиграть. Мало кто скажет, что мы сегодня сделали что-то не так.

— Все решила ошибка защитника. После этого обидно вдвойне?

— Хоккей — игра ошибок. Мы больше допустили сегодня. Все голы строятся из ошибок. Все мы не без греха.

— С 0-3 в серии отыгрывались только однажды. Насколько есть уверенность после сегодняшнего матча?

— Мы в себе всегда уверены были. Мы выходили играть с позиции силы. У нас есть задача выиграть следующую игру.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.

Игорь Ожиганов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 24 14 10 31
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 26 13 13 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи 5 : 3
12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь 7 : 0
12.11 19:30 Спартак – Локомотив 3 : 6
Все результаты / календарь

