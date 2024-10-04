Защитник Ожиганов — о поражениях «Динамо»: «Бывает, команда кувыркается и потом находит свою игру»
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился мыслями после поражения от «Трактора» (1:4).
— У хоккеистов есть ритуал, что делать, когда шайба не идет в ворота. Что делать команде, когда у всех шайба не идет в ворота?
— Такое бывает. Да, если посмотреть прошлые сезоны, то можно увидеть такие ситуации. Кто в позапрошлом сезоне мог знать, что «Ак Барс» дойдет до финала? Не знаю, что у них там было. Бывает, когда команда кувыркается и потом находит свою игру, и у них все компоненты становятся на голову выше. Я думаю, что где-то мы недоработали, где-то чуть-чуть не заслужили. Уверен, что своей работой мы все перевернем и развернем в нашу пользу.
— В прошлом сезоне у «Динамо» была проблема со следующей сменой после гола. Сейчас это повторяется. С чем это можно связать?
— Очень важна и последняя минута периода. Сейчас я могу найти оправдание и сказать, что у нас такая ситуация, но это будет звучать очень глупо. Имеем, что имеем. Я думаю, что мы все исправим и в дальнейшем будем сильнее.
— Драка Адамчука завела команду? Можно ли сказать, что она была определяющей?
— Я думаю, что по-своему, да. Она не стала определяющей, но смогла придать команде импульс. Против него человек в полтора раза выше, и он с ним схлестнулся.
— Никита Гусев — капитан, ты — альтернативный капитан. Чувствуете ли вы, что на вас лежит главная ответственность в такой ситуации?
— Чувствую, что у нас есть команда. Нельзя выделять кого-то. Все 22 человека, которые выходят на лед — лидеры и тут нельзя в кого-то тыкать. Мы выходим командой, мы проигрываем и выигрываем вместе.
— Очень много попыток большинства. Вы запираете соперника в зоне и хорошо двигаетесь там. Чего не хватает в итоге?
— Сложно сказать. Моменты есть и ребята мастеровитые. Все могут забить. Но такое бывает в хоккее.
«Динамо» располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 11 очками. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Витязем» 6 октября.
Федор Носов
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Ак Барс – Амур
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