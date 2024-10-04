Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:38

Защитник Ожиганов — о поражениях «Динамо»: «Бывает, команда кувыркается и потом находит свою игру»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился мыслями после поражения от «Трактора» (1:4).

— У хоккеистов есть ритуал, что делать, когда шайба не идет в ворота. Что делать команде, когда у всех шайба не идет в ворота?
— Такое бывает. Да, если посмотреть прошлые сезоны, то можно увидеть такие ситуации. Кто в позапрошлом сезоне мог знать, что «Ак Барс» дойдет до финала? Не знаю, что у них там было. Бывает, когда команда кувыркается и потом находит свою игру, и у них все компоненты становятся на голову выше. Я думаю, что где-то мы недоработали, где-то чуть-чуть не заслужили. Уверен, что своей работой мы все перевернем и развернем в нашу пользу.
— В прошлом сезоне у «Динамо» была проблема со следующей сменой после гола. Сейчас это повторяется. С чем это можно связать?
— Очень важна и последняя минута периода. Сейчас я могу найти оправдание и сказать, что у нас такая ситуация, но это будет звучать очень глупо. Имеем, что имеем. Я думаю, что мы все исправим и в дальнейшем будем сильнее.
— Драка Адамчука завела команду? Можно ли сказать, что она была определяющей?
— Я думаю, что по-своему, да. Она не стала определяющей, но смогла придать команде импульс. Против него человек в полтора раза выше, и он с ним схлестнулся.
— Никита Гусев — капитан, ты — альтернативный капитан. Чувствуете ли вы, что на вас лежит главная ответственность в такой ситуации?
— Чувствую, что у нас есть команда. Нельзя выделять кого-то. Все 22 человека, которые выходят на лед — лидеры и тут нельзя в кого-то тыкать. Мы выходим командой, мы проигрываем и выигрываем вместе.
— Очень много попыток большинства. Вы запираете соперника в зоне и хорошо двигаетесь там. Чего не хватает в итоге?
— Сложно сказать. Моменты есть и ребята мастеровитые. Все могут забить. Но такое бывает в хоккее.

«Динамо» располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 11 очками. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Витязем» 6 октября.

Федор Носов

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 11 8 3 18
3 СКА 11 7 4 15
4 ЦСКА 12 6 6 15
5 Торпедо 12 6 6 13
6 Динамо Мн 10 6 4 12
7 Северсталь 12 6 6 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 12 7 5 16
2 Ак Барс 11 8 3 16
3 Трактор 11 7 4 16
4 Нефтехимик 12 5 7 13
5 Сибирь 11 6 5 12
6 Сал. Юлаев 9 6 3 12
7 Адмирал 10 5 5 11
8 Металлург Мг 12 5 7 10
9 Авангард 12 4 8 9
10 Амур 11 4 7 9
11 Лада 11 3 8 8
12 Барыс 12 2 10 5
Результаты / календарь
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 19:00
Ак Барс – Амур
 1 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости