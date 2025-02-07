Мамин — о матче с «Северсталью»: «Играли не все 60 минут»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4) в матче регулярного чемпионата FONBET чемпионата КХЛ.

«В третьем периоде неплохо играли. Были моменты, в которые могли сравнивать счёт. Но надо, конечно, с первого периода играть. Сегодня неудовлетворительный результат, мы играли не все 60 минут. Пропустили два гола в меньшинстве, начали с 0:2, такое сложно вытаскивать», — цитирует Мамина Legalbet.ru.

«Северсталь» располагается на втором месте в таблице Западной конференции с 69 очками. ЦСКА занимает на пятую строчку с 68 очками.