Игрок «Автомобилиста» Белоусов не реализовал буллит в седьмом матче с «Металлургом»

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов не реализовал буллит в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».

На 20-й минуте первого периода буллит в ворота «Металлурга» был назначен после того, как Анатолий Голышев выкатился на ворота, а Коди Керран прихватил соперника клюшкой.

Белоусов, исполняя буллит, бросил низом, но вратарь «Металлурга» Эдуард Паскуале щитком отразил удар.

Счет в игре после первого периода 1:0 в пользу магнитогорского клуба.