Шарипзянов о погоне за рекордом Криса Ли: «Рекорды пусть останутся для СМИ, а меня об этом можно больше не спрашивать»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:5) и ответил на вопрос о том, как он относится к погоне за рекордом результативности в одном сезоне среди защитников, который принадлежит Крису Ли.

В сезоне-2016/17 Ли, выступавший за «Металлург», набрал 65 (14+51) очков. Шарипзянов в нынешнем сезоне набрал 62 (23+39) очка в 57 играх.

— Поделитесь впечатлениями от игры, что сегодня не получилось?

— Не получились борьба и большинство, но самое главное для нас — это борьба, недопустимо проигрывать в единоборствах, проигрывать по силовым приемам. Так что сегодня дали легкий матч «Автомобилисту», чем соперник и воспользовался.

— Пятый матч подряд пропускаете первыми, с чем связываете такую неприятную тенденцию?

— Не назвал бы это тенденцией и не назвал бы это тем, что нужно отслеживать. Просто, действительно, нужно начинать сразу в более силовой хоккей играть

— В последних четырех матчах — три поражения. Что не получается на этом отрезке? Или можно сказать, что перед плей-офф результат уже не так важен, как содержание игры?

— Нет, результат важен, естественно, и содержание тоже важно. Но, как я уже сказал, проигрываем в борьбе последние игры, и это нужно налаживать. Мы должны быть более силовой, более агрессивной командой, чего мы не показываем в последних играх

— С каждым набранным баллом приближаетесь к рекорду лиги по набранным очкам среди защитников. Насколько это для вас сейчас важно, и чувствуете ли давление?

— Не хочу эти вопросы обсуждать, давайте о команде — 9 игр до плей-офф осталось. Рекорды пусть останутся для СМИ, а у меня эти вопросы можно больше не спрашивать.

«Авангард» проведет следующий матч дома 27 февраля против «Металлурга».

(Богдан Носиновский)

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