Шарипзянов о погоне за рекордом Криса Ли: «Рекорды пусть останутся для СМИ, а меня об этом можно больше не спрашивать»
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:5) и ответил на вопрос о том, как он относится к погоне за рекордом результативности в одном сезоне среди защитников, который принадлежит Крису Ли.
В сезоне-2016/17 Ли, выступавший за «Металлург», набрал 65 (14+51) очков. Шарипзянов в нынешнем сезоне набрал 62 (23+39) очка в 57 играх.
— Поделитесь впечатлениями от игры, что сегодня не получилось?
— Не получились борьба и большинство, но самое главное для нас — это борьба, недопустимо проигрывать в единоборствах, проигрывать по силовым приемам. Так что сегодня дали легкий матч «Автомобилисту», чем соперник и воспользовался.
— Пятый матч подряд пропускаете первыми, с чем связываете такую неприятную тенденцию?
— Не назвал бы это тенденцией и не назвал бы это тем, что нужно отслеживать. Просто, действительно, нужно начинать сразу в более силовой хоккей играть
— В последних четырех матчах — три поражения. Что не получается на этом отрезке? Или можно сказать, что перед плей-офф результат уже не так важен, как содержание игры?
— Нет, результат важен, естественно, и содержание тоже важно. Но, как я уже сказал, проигрываем в борьбе последние игры, и это нужно налаживать. Мы должны быть более силовой, более агрессивной командой, чего мы не показываем в последних играх
— С каждым набранным баллом приближаетесь к рекорду лиги по набранным очкам среди защитников. Насколько это для вас сейчас важно, и чувствуете ли давление?
— Не хочу эти вопросы обсуждать, давайте о команде — 9 игр до плей-офф осталось. Рекорды пусть останутся для СМИ, а у меня эти вопросы можно больше не спрашивать.
«Авангард» проведет следующий матч дома 27 февраля против «Металлурга».
(Богдан Носиновский)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3