Игрок «Ак Барса» Дыняк рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— У нас впереди еще много игр. Пока мы просто выиграли и радуемся этому. Теперь пришло время искать ошибки, потому что нельзя было упускать преимущество в две шайбы. Но у нас неплохо сработали бригады большинства и меньшинства. Ребят можно похвалить за самоотверженность, многие хорошо блокировали броски. Тот же Кателевский поймал неприятную шайбу рукой. А так, хорошая боевая игра с накалом, как и в прошлом матче.
— В прессе идет бурление, что была охота на Ливо. Установки такой не было?
— Нет никакой охоты, что за бред? В «Салавате» же не один Ливо играет, там помимо него еще 19 человек.
— Дима Яшкин — свой Овечкин?
— Дима из другого офиса забивает, со своего, с пятака, это излюбленная работа для него. Молодец, тоже забил много шайб, причем нужных.
— Еще у многих есть вопросы к Фальковскому, но он забил дебютную шайбу...
— Какие к нему могут быть вопросы? Он техничный, высокий, сильный защитник. Молодец, классно влился в коллектив, многие ребята его знают. Он добрый, душевный парень, — приводит слова Дыняка Metaratings.ru.
В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ после 48 сыгранных матчей «Ак Барс» набрал 64 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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