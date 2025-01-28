Игрок «Ак Барса» Дыняк рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— У нас впереди еще много игр. Пока мы просто выиграли и радуемся этому. Теперь пришло время искать ошибки, потому что нельзя было упускать преимущество в две шайбы. Но у нас неплохо сработали бригады большинства и меньшинства. Ребят можно похвалить за самоотверженность, многие хорошо блокировали броски. Тот же Кателевский поймал неприятную шайбу рукой. А так, хорошая боевая игра с накалом, как и в прошлом матче.

— В прессе идет бурление, что была охота на Ливо. Установки такой не было?

— Нет никакой охоты, что за бред? В «Салавате» же не один Ливо играет, там помимо него еще 19 человек.

— Дима Яшкин — свой Овечкин?

— Дима из другого офиса забивает, со своего, с пятака, это излюбленная работа для него. Молодец, тоже забил много шайб, причем нужных.

— Еще у многих есть вопросы к Фальковскому, но он забил дебютную шайбу...

— Какие к нему могут быть вопросы? Он техничный, высокий, сильный защитник. Молодец, классно влился в коллектив, многие ребята его знают. Он добрый, душевный парень, — приводит слова Дыняка Metaratings.ru.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ после 48 сыгранных матчей «Ак Барс» набрал 64 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.