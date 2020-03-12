Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» после шестого матча (3:2 ОТ, 4-2).

— Было понятно, что эта игра окажется определяющей, — подчеркнул Крикунов. — Мы могли сделать один шаг назад, «Спартак» — нет. Испугались, боялись ошибиться, отступали. Особенно во втором периоде. Потом вроде бы стали действовать чуть-чуть смелее. Игра начала получаться. Хорошо, что в овертайме забили в самом начале и сил много не потратили. Ребята — молодцы, что сумели перестроиться по ходу игры.

— Вам доводилось играть ранее без зрителей?

— Как-то раз было. Давно. Но я не помню, когда именно это произошло и с чем было связано. Играть следующие раунды без зрителей — это ненормально. Если им запретят ходить на трибуны, то будет смотреться диковато.

— Почему по ходу серии ваша команда, поведя в счете, почти всегда начинала играть вторым номером и прижимать к воротам?

— Тактика была такая — внимательнее сыграть в обороне. Иногда игроки перестраховываются, раньше времени отдают противнику территорию. И тот разгоняется, идет в атаку. Мы стараемся действовать плотнее, отобрать шайбу и сразу идти в контратаку. Бывает, что иногда страшно. Еще и подустали. Сыграть шесть матчей через день не так просто.

— Вам играть с ЦСКА, хотя в случае победы в Минске в последнем матче регулярки могли бы выйти во втором раунде на СКА. Есть разница?

— Мы и на «Спартак» не хотели выходить. Нежелательно устраивать московское дерби. Но так получилось. (Михаил Зислис)