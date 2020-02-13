Игорь Захаркин: «С Быковым обсуждаем возможность совместной работы»

Бывший главный тренер сборной России Игорь Захаркин рассказал, чем сейчас занимается. В тандеме с Вячеславом Быковым он выиграл два чемпионата мира и два Кубка Гагарина.

— Совсем недавно закончил работу в академии «Ак Барса», где вместе с замечательным коллективом участвовал в подготовке большого объема методического материала, — цитирует Захаркина РИА «Новости». — Кстати, в центре развития игроков наряду с интересными хоккеистами появились очень неплохие тренеры. Читаю лекции. Пишу статьи. Помогаю своему другу в Эстонии. Консультирую команды в Швеции и Польше.

В России? Предложения поступают. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Самое главное, чтобы оставались энергия, желание и мотивация.

— Скажите честно, мы еще когда-нибудь увидим на тренерском мостике вас вместе с Вячеславом Быковым?

— Очень может быть. Скажу вам по секрету, что мы с ним очень много говорим о хоккее, также обсуждаем возможность совместной работы. Я думаю, что если будет конкретное и интересное предложение, мы с ним встретимся и будем думать. А вообще очень хочется взять какой-нибудь клуб и постараться выстроить его работу таким образом, чтобы в своем развитии он опирался на те принципы видения хоккея, которые у нас есть.