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Сегодня, 07:10

Варицкий — о поражении от «Куньлуня»: «Это полнейшая безответственность некоторых игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«20 декабря (крайний срок по расторжению контрактов игроков с выплатой 50 процентов от суммы заработной платы) прошло, и отлично — вот наш менталитет некоторых хоккеистов. Это когда у кого-то из игроков такая ущербная психология: мол, меня не обменяли, тоже нормально.

Некоторые хоккеисты так и живут от дедлайна к дедлайну и довольствуются малым. То, что случилось сегодня, — это полнейшая безответственность некоторых игроков, которые любят себя в хоккее, а не хоккей. Это им аукнется. Одни игроки четко выполняют тренерские требования, играют по счету, на команду, на результат, а другие именно играются, любят креативно сыграть на публику, показать себя. К сожалению, хоккей этого не терпит, наказывает за это», — цитирует ТАСС Варицкого.

Китайский клуб набрал 38 очков и обошел «Витязь» (37 очков), поднявшись на 9-е место в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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