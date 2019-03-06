Игорь Уланов: "У меня в Питере не законченный бизнес остался"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов прокомментировал поражение от СКА (1:2) в пятом матче первого раунда плей-офф. Счет в серии – 3-2 в пользу армейцев.

– Ребят своих хочу поблагодарить за отдачу. За каждый эпизод, за каждую шайбу, за которую они боролись. Типичная игра плей-офф. Все играли от ножа, голевых моментов было не так много. Почти 30 бросков в нашу сторону было. Ребята 19 бросков на себя поймали. Они готовы биться. Серия продолжается.

В третьем периоде эмоции пару раз перехлестнули, нас за это наказали. Будем делать выводы. Возвращаемся домой. СКА сегодня родные стены помогли. Будем надеяться на наши стены по приезду в Москву.

– Эмоции перехлестнули или усталость после второго периода?

– Я не вижу усталости в команде. Ребята в хорошей физической форме. Во втором периоде просто тяжело меняться. В хоккее нечего делать, если у тебя нет эмоций. Кто-то правильно их использует, кто-то держит в себе. Мы пару раз выхлыстнули. Ничего страшного. Намного опаснее, когда у тебя их нет. Равнодушных сегодня ни с одной, ни с другой стороны не было. Это нормальное явление. Даже в шахматах под столом люди пинаются.

– Гудачек уверен, что серия вернется в Санкт-Петербург. У вас есть такая уверенность?

– У меня в Питере еще не законченный бизнес остался, так что…

– Какой? (вопрос от Ильи Воробьева – прим. "СЭ")

– Это мой бизнес. Персональный. Будем надеяться, что серия вернется сюда.