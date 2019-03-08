Игорь Уланов: "Спартак" на самом деле народная команда"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов прокомментировал итоги серии против СКА (2-4). В сегодняшней игре красно-белые уступили 1:2.

- Многие не ожидали от нас такой прыти, - отметил Уланов. - "Спартак" на самом деле народная команда. Мы чувствовали поддержку со всех сторон. Она нам здорово помогала. Игра шла до первой ошибки. СКА этот момент не упустил. У нас были шансы, могли и вернуться в игру. И даже повести еще в начале матча. В плей-офф нервы должны быть железными. Допустили ошибку и пропустили.

После второго гола надо было забивать. Защитники стали подключаться. Ребята бились все 60 минут, надо отдать им должное. Серия удалась. Мы сыграли неплохо. Сейчас надо задуматься о следующем сезоне. Кое-какие выводы для себя уже сделали относительно нашего состава.

- Что случилось в плей-офф с самым высокооплачиваемым хоккеистом команды Хохлачевым?

- К Сане в голову не залезть. Если он сам к себе в голову не залезет и не сделает кое-какие корректировки, то ему будет тяжело. Ведь даже ребята, которых мы подняли из Воскресенска, выложились на 110 процентов.

- Почему не удалось поставить игру в большинстве?

- Пять на пять мы играли на равных. С большинством не все получилось. Но серия прошла на равных. (Михаил Зислис)

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