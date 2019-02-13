Игорь Уланов: "Спартак" на 90 процентов начнет плей-офф в "Парке легенд"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов в беседе с журналистами сообщил, что команда, вероятнее всего, не будет менять место проведения домашних матчей в плей-офф.

– На 90 процентов начнем плей-офф в "Парке легенд", – заявил Уланов. – Не будем пересекаться с ЦСКА. (Евгений Белоусов)​

В качестве запасных вариантов руководство "Спартака" рассматривало арену "Мегаспорт" или МСА "Лужники". На арене в Парке Легенд также играет ЦСКА. Напомним, что в сезоне-2016/17 красно-белые выступали на Малой спортивной арене "Лужников". Со следующего сезона "Спартак" переберется на "Мегаспорт".​