Игорь Уланов: «Смело можем входить в сезон»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов заявил, что неудачная серия в товарищеских матчах не скажется на команде перед стартом регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые потерпели четыре поражения подряд.

— Психологически это не влияет, ребята опытные, не первый год играют, на турнирах такого плана они проверяют сами себя, — цитирует Уланова ТАСС. — И мы проверяем себя, ищем сочетания, мы уже практически готовы к чемпионату, смело можем входить в сезон.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 «Спартак» проведет на выезде с рижским «Динамо» 2 сентября.

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