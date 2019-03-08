20:47 | Хоккей — КХЛ

Игорь Уланов: "По тренерскому штабу на следующий сезон ничего не ясно"

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Тренер "Спартака" Игорь Уланов после шестого матча первого раунда Кубка Гагарина против СКА (1:2, 2-4) подвел итоги серии.

 
8 марта. Москва. &quot;Спартак&quot; - СКА - 0:1. Питерцы выиграли серию и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.Спасибо "Спартаку" за плей-офф! Красно-белые заставили поверить в чудо

– С середины матча Гончаров стал играть как нападающий, много бегая в атаку. Это ваша инициатива?

– При счете 0:0 была одна ситуация, когда он подключился и побежал вперед без поддержки. Это было опрометчиво. Но когда уже проигрывали, то надо было созидать и доставлять шайбу в чужую зону. С его катанием и габаритами Гончаров делал правильные вещи. Мы ему на это указывали. Он помогал атаке.

– Есть понимание, как будет выглядеть тренерский штаб в следующем сезоне?

– Нет, у нас только закончился сезон. Будем собираться и обсуждать вопросы, касающиеся игроков. Все переговоры еще впереди. По тренерскому штабу еще ничего не ясно. Наверное, в этом отношении будет инициатива со стороны руководства, генерального менеджера. (Михаил Зислис)

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