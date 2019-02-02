Игорь Уланов: "Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (3:5) посетовал на ошибки. По его словам, кто меньше их допускает, тот и выигрывает.

– Судя по статистике, по совершенным и заблокированным броскам, если не смотреть на счет, можно решить, что игра была равной, - цитирует Уланова официальный сайт "Спартака". - Мы сделали две ошибки – "Ак Барс" ими воспользовался. В третьем периоде мы полетели вперед – хотели забить, но пропустили третий гол, а затем в меньшинстве. Тем не менее ребята не упали духом, и последние шесть минут были довольно интересными как дня нас, тренеров "Спартака", так и для болельщиков. Воспряли духом, почувствовали, что есть шанс зацепиться, и в принципе он был – удаление, игра в формате 6 на 4. Игра складывается из ошибок: кто меньше их допускает, кто их реализует, тот и выигрывает. Так сегодня и получилось.