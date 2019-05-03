Вратарь Игорь Шестеркин попрощался со СКА, который покидает по истечении срока контракта. Голкипер подписал договор с "Рейнджерс".

– Пять лет, которые я провел в Петербурге – серьезный срок, – цитирует официальный сайт СКА Шестеркина. – Я перешел в СКА совсем молодым игроком и пережил здесь самые счастливые моменты в карьере. Два Кубка Гагарина, российское чемпионство, невероятные апрельские вечера в Казани и Магнитогорске, встречи в аэропорту, парады на Невском – все это навсегда останется в памяти. Особняком стоит поездка на Олимпиаду, откуда наша сборная привезла золотые медали.

Хочу поблагодарить руководство клуба за то, какие условия сейчас созданы в Петербурге для игр и тренировок: в Академии СКА отлично выстроена работа с вратарями и с молодёжью в целом. Спасибо всем тренерам, с которыми мы работали на протяжении этих пять лет, спасибо партнерам, без которых не было бы всех этих побед и достижений.

И, конечно, спасибо болельщикам, Ледовому дворцу – атмосфера на наших домашних матчах была незабываемой как на обычных матчах регулярки, так и на суперважных встречах плей-офф.

Желаю удачи СКА, пусть впереди будет еще больше радостных моментов и огромное число новых побед!