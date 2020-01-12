Игорь Ожиганов: «В двух голах СКА повезло»

Защитник СКА Игорь Ожиганов после победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба питерцев. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

27-летний Ожиганов отметился заброшенной шайбой в ворота «Динамо».

«У нас было пять дней без игр, плюс неудачно провели последние игры, чуть пропала уверенность, — приводит слова Ожиганова пресс-служба СКА. — Хорошо, что переломили, и в двух голах нам повезло, честно говоря, так что хорошо, что так сложилось. Первый гол за СКА? Смену мы их в зоне подзакрыли, и в голове была мысль, что они наверняка не бегут, уже нет сил — так что поеду туда, может, прокатит. Повезло, шайба отскочила. Один из моих бывших тренеров говорил, что такие голы ломают игры. Ребята приехали заряженные, у них сегодня было сумасшедшее движение, много нагнетали в чужой зоне. Когда выходил с ними, замечал, что эта вот «шуга-пуга» под воротами — в их смены. Они сейчас играли, вытаскивали матчи и, скажем так, поняли, как надо забивать — что надо доставлять и копать на пятаке».